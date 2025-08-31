Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Más de 300 toneladas de ayuda parten de Génova para sumarse a la Flotilla hacia Gaza

Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria zarpan este domingo desde Génova (norte de Italia), como parte de la misión internacional Global Sumud Flotilla, la mayor flota civil organizada hasta la fecha con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario y hacer llegar productos de primera necesidad al pueblo palestino, mientras se intensifican los ataques israelíes en la Franja.

La recogida de ayuda, coordinada por la ONG italiana Music For Peace, superó ampliamente las expectativas, pues se esperaba reunir 40 toneladas en cuatro días, pero en solo cinco días se alcanzaron las 300. “Tuvimos que detener la recolección", explicó Stefano Rebora, fundador de la organización y veterano de más de 50 misiones humanitarias en zonas de conflicto.