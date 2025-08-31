La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Romper el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el objetivo de los centenares de activistas que han zarpado esta tarde desde el puerto de Barcelona. La misión de la Global Sumud Flotilla ha teñido el Moll de la Fusta de los colores de las banderas palestinas y los kufiyas, los tradicionales pañuelos que representan el país. A la espera de su partida, miles de personas se han congregado bajo gritos de “Palestina libre”, “boicot israel” o “Gaza no estás sola”, para reivindicar el fin del genocidio y contra la complicidad de los países occidentales y la ofensiva israelí.

La Global Sumud Flotilla saliendo de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

“Esto es increible”, se sorprende un activista con una última mirada a la hilera de gente que aplaude, desde el muelle, su partida a bordo del 'Alma', uno de los más de treinta veleros que emprenden la travesía por el Mediterráneo. Como él, decenas de personas que se han unido a la misión de la Flotilla desfilan con el puño en alto o limpiándose las lágrimas antes de comenzar su viaje.

Acción masiva

No es la primera vez que una embarcación intenta llegar a Gaza con recursos para aliviar la grave situación que afronta la población gazatí, donde la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna. El pasado mes de junio, el barco de la Flotilla de la Libertad fue capturado por Israel antes de alcanzar la costa del enclave y todos los cooperantes a bordo fueron deportados desde el país hebreo.

Muchos barceloneses han querido despedir a la Global Sumud Flotilla. / Jordi Otix / EPC

Sin embargo, esta es la primera vez que se moviliza una misión tan masiva. En caso de llegar a la Franja, la ayuda humanitaria que porta la Flotilla sería apenas una gota en un mar de la necesidad de los millones de gazatís desplazados por los ataques israelís. Aún así, la intención y el mensaje es claro, el de despertar de la inacción a los gobiernos occidentales.