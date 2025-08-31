GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
EFE
Jerusalén
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Elche y enciende las redes
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Los 'puntos negros' de Castelló que emergen con las fuertes lluvias. Aquí los tienes
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok