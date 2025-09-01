Israel se plantea tratar como "terroristas" a la flotilla de Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer aún más la respuesta a la potencial llegada de una flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo, descartando, por tanto, que puedan beneficiarse de un "arresto suave" de unas pocas horas.

Una veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla partió el domingo de Barcelona --aunque ha tenido que regresar a puerto este lunes por el mal tiempo-- con el objetivo último de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, si bien el Gobierno de Binyamín Netanyahu ya ha advertido de que no tolera este tipo de incursiones.

Ben Gvir ha reivindicado en una reunión del Ejecutivo "la inquebrantable posición de Israel para salvaguardar sus fronteras y garantizar la seguridad nacional", lo que se traducirá, según el plan inicial, en que los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas, informa 'The Jerusalem Post'.

No vivir "con comodidades"

"No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidades", ha añadido el ministro, que aspira a que los detenidos "sufran todas las consecuencias de sus actos" y no se beneficien del mismo trato dado a los integrantes de las flotillas previas, excarcelados en cuestión de horas o días.

Además, las autoridades israelíes prevén incautarse de todos los barcos de la flotilla y utilizarlos para sus propias operaciones de seguridad, con vistas, según Ben Gvir, a que este nuevo despliegue termine siendo "una clara disuasión" ante futuras iniciativas similares.

"Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro, una de las voces más radicales dentro del Gobierno de Netanyahu.