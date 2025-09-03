En Directo
Portugal
Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas
O. González / J. L. Escudero / A. Pérez
Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.
Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.
Las imágenes de accidente
En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, "el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes", agrega la nota.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".
En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias. Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.
EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.
