Los dos atacantes, "neutralizados"
Al menos cuatro muertos y 15 heridos en un tiroteo en Jerusalén
EFE / EP
Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas, cinco de ellas graves, en un tiroteo este lunes en Jerusalén por dos atacantes que fueron "neutralizados" en el lugar, según informó la Policía israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).
El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego y causaron la muerte de cuatro personas heridas a otras 15, según reportó el MDA.
De los 15 heridos, cinco están en estado grave, indicó este servicio de emergencias, y la Policía informó por su parte de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.
El tiroteo se enmarcó en un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén. Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el ataque ha sido perpetrado por dos personas armadas que han logrado subirse a dicho autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros antes de ser tiroteados por la Policía, si bien por ahora no hay confirmación oficial de este extremo.
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Muere un hombre de 74 años mientras practicaba snorkel en Columbretes
- Buen estreno de Sergio García Dols en el Mundial de Superbikes
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez