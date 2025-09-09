Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El misil ruso que destruyó la sede del Gobierno ucraniano tenía 35 componentes de EE.UU.

Ucrania confirmó este martes que un misil ruso Iskander destruyó este domingo una parte de la sede del Gobierno en Kiev, y explicó que en los restos del misil se han encontrado más de treinta componentes de empresas de Estados Unidos.

Según reveló en su cuenta de Facebook Vladislav Vlasiuk, responsable de la política de sanciones de la Presidencia ucraniana, 35 de los componentes del misil eran de fabricación estadounidense. Uno de los componentes provenía de Japón, otro del Reino Unido y otro de Suecia. Cinco se habían fabricado en Bielorrusia y 57 en Rusia.

Ucrania pide a sus socios occidentales que tomen medidas para que se cumplan sus sanciones a Rusia, que sigue importando de países aliados de Kiev componentes para su armamento a través de terceros.