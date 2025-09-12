Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia política en EEUU

Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Idoya Noain

Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este viernes la detención del presunto asesino del activista Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo mientras daba un discurso en una universidad de Utah. Trump ha informado del arresto en la cadena Fox.

"Creo, con un grado de certeza alto, que lo tenemos en custodia", ha asegurado antes de declinar ofrecer más detalles.

