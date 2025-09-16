Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redes sociales

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría Tiktok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents