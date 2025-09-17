Oriente Próximo
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza
Jerusalén
El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.
