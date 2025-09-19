Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: Toda la Franja de Gaza se queda sin conexión a internet ni telefónica

Acusan al ejército israelí de un ataque contra un hospital infantil en la ciudad de Gaza

Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel

Palestinos inspeccionan los daños causados por un ataque israelí en el campo de refugiados de Al-Shati, en la ciudad de Gaza. / Abed Rahim Khatib/dpa / Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

