En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba 8 drones ucranianos y lanza 172 y dos misiles, provocando retrasos en algunos trenes
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin cifra en más de 700.000 los militares rusos en primera línea del frente en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que más de 700.000 militares rusos están actualmente combatiendo en primera línea del frente con Ucrania, en el marco de la invasión que inició el 24 de febrero de 2022. "Miren, hay más de 700.000 personas en primera línea", ha señalado el presidente ruso durante una reunión con líderes parlamentarios en Moscú para tratar el establecimiento de cuotas para veteranos en órganos gubernamentales, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.
Moscú entrega a Kiev otros mil cadáveres de soldados ucranianos
El Gobierno de Rusia ha entregado este jueves a Ucrania los cuerpos sin vida de otros mil soldados ucranianos por los 24 que habrían recibido las autoridades de Moscú por parte de las de Kiev, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul. Las autoridades ucranianas, no obstante, han matizado que esperarán hasta llevar a cabo el reconocimiento de los restos antes de confirmar que pertenecen a miembros de sus Fuerzas Armadas, tal y como señala Moscú. En las últimas negociaciones que albergó Estambul, se acordó un intercambio de hasta 6.000 cadáveres por cada una de las partes. Ucrania ha estado recibiendo de manera periódica entregas de al menos un millar de cuerpos, a diferencia de Rusia.
Los Veintisiete explorarán en Copenhague nuevas formas de utilizar activos rusos para compensar a Ucrania
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE explorarán este viernes y sábado en Copenhague (Dinamarca) las nuevas vías planteadas en el G7 para utilizar activos rusos congelados en forma de "préstamos de reparación" con el fin de compensar a Ucrania por la guerra de agresión.Este encuentro informal, que se celebra en territorio danés en el marco de la presidencia rotatoria del Consejo, contará con la presencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, así como de sus homólogos europeos y de los gobernadores de los bancos centrales.
Trump: "Putin realmente me ha decepcionado" porque "está matando a mucha gente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le ha "decepcionado", pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo, pero "está matando a mucha gente".
"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", apuntó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.
Mueren cinco personas en un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kostantínovka
Al menos cinco personas han muerto este jueves en un bombardeo ruso sobre la ciudad de Kostantínovka, en la provincia parcialmente ocupada de Donetsk, según han detallado las autoridades regionales.
El ataque ha tenido lugar alrededor de las 10.00, hora local. Una bomba modelo FAB-250 ha caído sobre un área residencial, matando a cinco personas, ha informado la Policía de Donetsk en su cuenta de Telegram.
Ucrania y Polonia crean un “grupo operativo” para combatir la amenaza de los drones rusos
Los ministros de Defensa de Ucrania y Polonia, Denís Shmigal y Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, firmaron este jueves en Kiev un acuerdo para la creación de un grupo operativo conjunto que llevará a cabo programas de instrucción entre militares de ambas partes y servirá para compartir tecnología y experiencias con el fin de frente a la amenaza de los drones de ataque rusos.
“El elemento central de este grupo de trabajo será un programa conjunto de instrucción”, explicó Shmigal en su cuenta de Telegram tras su reunión con su homólogo polaco en la capital ucraniana, que tiene lugar después de que el Ejército polaco se viera obligado el 9 de septiembre, por primera vez desde que empezó la guerra ruso-ucraniana, a derribar varios drones rusos que habían entrado en su espacio aéreo.
Kiev busca más dinero en Europa y espera que se concrete la llegada de armas de EE.UU.
Ucrania continúa teniendo dificultades para neutralizar unos ataques aéreos rusos con misiles y drones que son cada vez más efectivos debido a las carencias de Kiev en defensa antiaérea y espera que se concrete la primera venta de armamento de EE.UU. pagado con dinero europeo, mientras trata de movilizar más fondos de sus socios en el continente para seguir recibiendo material militar del otro lado del Atlántico.
En una rueda de prensa celebrada la víspera en Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que las dos primeras compras de armas a EE.UU. con dinero de algunos de sus socios europeos serán de un monto de 500 millones de dólares cada uno.
Kiev ya tiene apalabrados con Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Bélgica y Canadá unos 2.000 millones de dólares para comprar las armas que EE.UU. ha dejado de enviarle gratis desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El presidente ucraniano espera obtener en octubre unos 1.500 millones de dólares más para adquirir material militar adicional de EE.UU.
El Kremlin acepta dimisión de estrecho aliado de Putin que criticó la guerra
El Kremlin ha aceptado la dimisión del número dos de la Administración presidencial, Dmitri Kózak, el primer alto funcionario ruso que renuncia por oposición a la guerra en Ucrania, según informaron fuentes oficiales a la agencia Interfax.
"La petición de Kózak ha sido aceptada. El viernes será su último día de trabajo en su actual puesto", señaló la fuente.
Drones alcanzan instalaciones petroleras de Gazprom en los Urales
Dos drones impactaron contra las instalaciones petroleras de Gazprom en los Urales, informó este jueves el gobernador regional de Bashkiria, Radiy Jabírov.
"Se produjo un atentado terrorista en Gazprom Neftekhim Salavat. Dos drones atacaron las instalaciones. No hubo víctimas mortales ni heridos", informó Jabírov a través de su canal de Telegram.
El gobernador añadió que el personal de seguridad incluso llegó a abrir fuego contra los aparatos no tripulados.
Ucrania neutraliza 48 drones rusos y otros 26 impactan en seis localizaciones distintas
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 48 de los 74 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra la retaguardia enemiga, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves.
Otros 26 drones de ataque no fueron interceptados e impactaron en seis localizaciones distintas.
