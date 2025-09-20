Ataque informático
El aeropuerto de Bruselas, afectado por un cibertataque
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual
EFE
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- El fin del verano trae bajada de temperaturas en Castellón... y lluvia
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs