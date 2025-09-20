Tensiones
Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
El Ministerio de Defensa sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante la misión
EFE
El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.
"El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado", señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.
Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó "conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales" y "no violó las fronteras de otros estados".
"Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia", insistieron los militares rusos.
El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.
Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- El fin del verano trae bajada de temperaturas en Castellón... y lluvia
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs