Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable este martes a que los países de la OTAN derriben los aparatos rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza, tras varias incursiones de drones y aviones de combate en las últimas dos semanas que han denunciado Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega.

"Sí, lo creo", ha dicho Trump en la escueta respuesta a la pregunta de un reportero de si cree que "la OTAN debe abatir los aviones rusos si entran en su espacio aéreo". Cuando una periodista le ha planteado después si en ese caso apoyaría a los aliados de la OTAN y si "EEUU les ayudaría de algún modo", no obstante, el republicano ha contestado con un críptico: "Depende de las circunstancias", sin dar más detalles de cuáles serían.

Trump ha hecho las declaraciones a la prensa en un encuentro bilateral que ha mantenido en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Justo antes de comenzar esa reunión, y sentado junto al líder de Kiev, Trump ha vuelto a alabar su "valentía" y ha aplaudido que "está plantando cara". "Tengo gran respeto por la batalla que está dando Ucrania", ha dicho el mandatario.

Una vez concluida la reunión, que se ha extendido cerca de una hora, Trump ha colgado un mensaje en Truth social en el que ha apuntado a un giro drástico, por ahora retórico pero con potenciales consecuencias, en su opinión sobre la guerra. Frente a su postura de que para resolver el conflicto Kiev podría tener que ceder parte del territorio invadido por Rusia, este martes el mandatario ha dicho que cree que Ucrania puede ganar sin esas concesiones.

""Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original", ha escrito. "Con tiempo paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales de donde empezó esta guerra son una opción muy real". Más adelante, en el mensaje, ha dicho que Ucrania "incluso puede ir más allá de recuperar el país en su forma original. ¿Por qué no?"

Las palabras de Trump en su red social se pueden leer como un elemento de presión, siquiera pública, a Putin, contra el que endurece su tono, aunque en sus declaraciones a la prensa junto a Zelenski se había negado a decir si ha perdido la confianza en el líder del Kremlin. "Rusia ha estado peleando sin rumbo tres años y medio una guerra que a un verdadero poder militar le habría llevado menos de una semana ganar", ha escrito, haciendo eco de unas palabras que había pronunciado horas antes en su explosivo discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde ha mencionado el potencial de imponer sanciones a Rusia a través de aranceles, pero poniendo la presión a Europa de imponer medidas equivalentes. .

"Esto les hace parecer como un tigre de papel", ha escrito también sobre la incapacidad de Moscú de sellar una victoria, sugiriendo que Ucrania podrá ganar cuando los ciudadanos rusos "descubran la realidad de lo que está pasando con la guerra".

"Putin y Rusia están en graves problemas y este es el momento de Ucrania para actuar", ha escrito, antes de mostrar "buenos deseos" para las dos naciones enfrentadas, comprometerse a seguir vendiendo armas a la OTAN "para que la OTAN haga con ellas lo que quiera" y para cerrar con un mensaje que sería inaudito si no lo hubiera dicho él ya más veces hablando de guerras: "¡Buena suerte a todo el mundo!"