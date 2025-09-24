Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Un detenido en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos

El arrestado, un hombre de unos 40 años, ha quedado en libertad condicional mientras la investigación sigue adelante, según han avanzado las autoridades del país

Usuarios esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Hathrow tras los problemas causados por un ciberataque.

Usuarios esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Hathrow tras los problemas causados por un ciberataque. / EP

EFE

Londres

Un hombre de unos 40 años ha sido detenido en el sur de Inglaterra (Reino Unido) en relación con el supuesto ataque informático que el pasado fin de semana afectó a varios aeropuertos europeos, según informó este miércoles la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) del país.

La NCA indicó que el varón fue arrestado la noche del martes en el condado de West Sussex bajo sospecha de delitos contra la ley de uso indebido de ordenadores y está ahora en libertad condicional mientras continúa la investigación.

"Si bien esta detención es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso", declaró en un comunicado el jefe de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la NCA, Paul Foster.

Varios aeropuertos, entre ellos en Bruselas, Berlín, Londres y Dublín, se vieron obligados a retrasar o cancelar vuelos tras el presunto ataque informático contra el proveedor externo de servicios de procesamiento de datos Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX, antes Raytheon.

La alteración de los sistemas electrónicos de facturación y embarque se detectó el pasado viernes en el Aeropuerto de Bruselas, que este miércoles aún no ha podido restablecer sus operaciones con normalidad.

"Se esperan perturbaciones limitadas el 23 y 24 de septiembre, que provocarán algunos retrasos y cancelaciones de vuelos. Verifique el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto", indicó el Aeropuerto de Bruselas-Zaventem en su web.

La radiotelevisión pública belga RTBF agregó que se espera que el miércoles se vean afectados el 10% de los vuelos, en niveles similares a los del martes, cuando se programaron 255 vuelos, algo más que los 237 que operaron el lunes, de un total de 277 salidas previstas inicialmente.

El aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres y el de mayor actividad del continente, también hubo de modificar su programa debido a la caída del sistema, que causó la cancelación el sábado de "una docena" de vuelos de ida y "otra docena" de vuelta, en torno a un 1 % del total de los aproximadamente 1.300 programados.

Un portavoz señaló que, al tratarse de un problema de un tercero, el incidente solo había afectado a algunas aerolíneas que utilizaban el sistema de la empresa afectada, por lo que la Terminal 5, la de mayor afluencia y operada principalmente por British Airways, apenas había sufrido contratiempos.

La Comisión Europea (CE) instó este lunes a los Estados miembros a trasponer y aplicar plenamente la nueva directiva sobre redes y los sistemas de información (conocida como NIS2) para intentar evitar amenazas e incidentes cibernéticos como este último ataque al 'software' de facturación y embarque de varios aeropuertos comunitarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
  2. Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
  3. Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
  4. Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar
  5. Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
  6. De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
  7. Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
  8. Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

La consellera de Industria visita Cersaie: acciones para disipar dudas en EEUU, y la incógnita de Cevisama

La consellera de Industria visita Cersaie: acciones para disipar dudas en EEUU, y la incógnita de Cevisama

Un detenido en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos

Un detenido en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos

Entrada gratis este fin de semana a los museos de Segorbe por el Día Mundial del Turismo

Entrada gratis este fin de semana a los museos de Segorbe por el Día Mundial del Turismo

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente al ver en sus críticas acusaciones de malversación

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente al ver en sus críticas acusaciones de malversación

Burriana tendrá a finales de año un nuevo párking para caravanas a primera línea de playa

Burriana tendrá a finales de año un nuevo párking para caravanas a primera línea de playa

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Cersaie no solo expone cerámica: así le va la feria a las esmalteras y maquinaria de Castellón

Cersaie no solo expone cerámica: así le va la feria a las esmalteras y maquinaria de Castellón
Tracking Pixel Contents