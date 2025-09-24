Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones

La misión humanitaria denuncia explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones

Archivo - Barcos de la Global Sumud Flotilla antes de su salida desde Túnez con destino a la Franja de Gaza

Archivo - Barcos de la Global Sumud Flotilla antes de su salida desde Túnez con destino a la Franja de Gaza / Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents