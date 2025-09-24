En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones
La misión humanitaria denuncia explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha solicitado "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión. "Exigimos que todos los Estados miembro de la ONU, y en particular aquellos cuyos nacionales se encuentran a bordo de los buques de la Global Sumud Flotilla, garanticen y faciliten de inmediato una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta", ha reclamado la organización en un comunicado difundido a través de Telegram, a fin de que "la flotilla pueda avanzar con seguridad, la misión pueda continuar sin obstáculos y el derecho prevalezca sobre los actos de aniquilación".
Boric pide juzgar a Netanyahu
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este lunes que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad". En un duro discurso, el mandatario chileno también condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.
Asedio al Hospital Al Quds de la Media Luna Roja
La Media Luna Roja Palestina denunció este martes que el Ejército israelí mantiene sitiado uno de sus hospitales en la Franja de Gaza, el Hospital Al Quds de la ciudad de Gaza, sin permitir que nadie entre o salga del centro. "Las fuerzas de ocupación (israelí) se encuentran estacionadas en la puerta sur del Hospital Al Quds de la Media Luna Roja, en el barrio de Tal al Hawa, en la ciudad de Gaza, y nadie puede entrar ni salir del hospital", alertó la organización en un comunicado.
La respuesta de Hamás
Hamás agradeció este martes la celebración de la conferencia en la Asamblea General de la ONU para promover el reconocimiento del Estado palestino y la solución de los dos Estados, pero consideró que hasta que no finalice la ocupación de Israel, tiene derecho a una resistencia armada. "El derecho a la resistencia armada es un derecho legítimo del pueblo palestino, reconocido por las leyes y convenciones internacionales, y lo ejerceremos hasta que finalice la ocupación y se establezca un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", indicó en un comunicado.
Trump, ante la ONU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el reconocimiento "unilateral" del Estado palestino, como han hecho más de una decena de países en los últimos días, representa una "recompensa" a "los terroristas de Hamás", en línea con los argumentos del Gobierno de Benjamin Netanyahu. "En lugar de ceder a las peticiones de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse bajo un único mensaje: liberad ya los rehenes", ha dicho Trump este martes en su esperado retorno a la Asamblea General de la ONU, que acoge esta semana la cita anual de líderes mundiales.
Israel dice que tomará las "medidas necesarias" si la Flotilla no atraca en sus puertos
El Ministerio de Exteriores de Israel aseguró este martes que si la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria no atraca en sus puertos para transferir su carga desde territorio israelí, en lugar de directamente a la Franja, tomará "las medidas necesarias" para detenerla. "Si la Flotilla sigue rechazando la propuesta pacífica de Israel, este tomará las medidas necesarias para impedir su entrada en la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval legal, al tiempo que hará todo lo posible por garantizar la seguridad de sus pasajeros", recogió el comunicado de Exteriores.
António Guterres advierte de que la guerra de Gaza responde a "decisiones que desafían la humanidad más básica"
La guerra de Gaza ha traído una serie de "horrores" que son "resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica", dijo este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. "En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso (...) La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general", dijo Guterres ante el plenario de la Asamblea, en presencia de casi dos centenares de mandatarios del mundo y en referencia al conflicto que este año sobrevuela este foro diplomático por encima del resto.
El Congreso guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del "genocidio" de Israel, con la ausencia de Vox
El Pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por las víctimas del "genocidio" del Estado de Israel contra la población palestina y lo ha hecho con todos los diputados puestos en pie salvo los de Vox, que han preferido no entrar al hemiciclo. Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.
Albares descarta que la seguridad de España se debilite tras el embargo de armas a Israel
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado hoy desde Nueva York, donde se encuentra asistiendo a la Asamblea General de la ONU, que la seguridad de España quede debilitada por el embargo de armas a Israel y la resolución de contratos con este país. Además, ha asegurado que desde Naciones Unidas van a "anunciar un fondo común con Arabia Saudí, Noruega, Francia..." con el fin de sostener el Estado palestino realista, la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Israel cerrará el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania "hasta nuevo aviso"
Israel mantendrá cerrado en ambas direcciones el cruce fronterizo de Allenby, el único que conecta Cisjordania con Jordania, desde el miércoles "hasta nuevo aviso", anunció este martes el jefe de la Autoridad General de Fronteras y Cruces palestina, Nazmi Muhanna. La radio militar israelí señaló que la decisión se produjo por órdenes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La cadena consultó a la oficina del mandatario si la decisión es una reacción a la oleada de reconocimientos del Estado palestino por parte de varios países entre el domingo y el lunes sin obtener respuesta.
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Un hecho insólito obliga a suspender una exhibición de vacas en la Vilavella
- El pueblo de Castellón que se 'murió' de calor este verano: 65 días por encima de los 32 grados
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- El restaurante El Casino de Vila-real ya tiene fecha de reapertura
- Cinco detenidos por apuñalar a un joven en agosto en Nules: buscaban víctimas al azar
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Los viajes del Castellón Sénior abren temporada rumbo a Alcossebre