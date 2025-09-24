Italia envía una fragata para proteger a la Flotilla de Gaza tras los últimos ataques sufridos

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha anunciado este miércoles el envío de una fragata militar que se encontraba en la zona hacia las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que se están dirigiendo a Gaza para llevar ayuda humanitaria. La decisión llega después de los últimos ataques con drones sufridos por las embarcaciones durante la pasada madrugada y que han sido condenados por el Gobierno italiano.

Mediante un comunicado hecho público por el propio ministerio de Defensa, Crosetto ha explicado que "ante el ataque sufrido en las últimas horas por los buques de la Flotilla Sumud, que también incluye a ciudadanos italianos, y perpetrado con drones por autores aún no identificados, solo podemos expresar nuestra más enérgica condena". "En la democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", ha añadido.

Por eso, "para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la Flotilla y tras consultarlo con la primera ministra Giorgia Meloni, se ha tomado la decisión. "Esta noche a las 3.50, a pesar de que me encontraba en Estonia, tras una conversación con el jefe del Estado Mayor de Defensa y después de haber realizado una evaluación (rápida y sumaria) de lo ocurrido, hablé con la presidenta del Consejo (Giorgia Meloni) y autoricé la intervención inmediata de la fragata multipropósito Fasan de la Marina militar", ha relatado Crosetto.

La nave Fasan, que "se encontraba navegando al norte de Creta, dentro del marco de la operación Mare Sicuro", "ya se está dirigiéndo hacia la zona para posibles actividades de rescate", ha precisado, al añadir que "de esta decisión fueron informados el oficial militar israelí en Italia, nuestro embajador y el oficial militar en Tel Aviv, así como la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores".

Gobierno y oposición, en la misma página

Otros miembros del Gobierno de Meloni y de la oposición también han cerrado filas con esta decisión.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, en misión en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, fue informado del ataque a las embarcaciones de la flotilla destinadas a Gaza que están navegando cerca de la isla de Creta.

Las embarcaciones están transitando "por aguas internacionales y también llevan a bordo ciudadanos italianos, junto con parlamentarios y eurodiputados", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota escrita. Por eso, el ministro Tajani ha pedido a la embajada de Italia en Tel Aviv que recabe información y renueve la solicitud ya hecha al Gobierno israelí para asegurar la protección total del personal a bordo", ha añadido.

"El ataque a la Global Sumud Flotilla ocurrido esta noche es de extrema gravedad y nos preocupa mucho", ha afirmado la secretaria del Partido Democrático Elly Schlein. "La violencia con la que los drones comenzaron a atacar las embarcaciones cuando todavía se encontraban a más de 500 millas de las costas de Gaza es inquietante". Se trata de "un ataque deliberado contra nuestro país por parte del Gobierno israelí", ha concluido.