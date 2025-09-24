Maduro planea decretar el estado de "conmoción exterior" debido a las "amenazas" de Estados Unidos

Nicolás Maduro anunció este martes que planea declarar por decreto el "estado de conmoción exterior en todo el territorio" venezolano debido a las "agresiones y amenazas" de Estados Unidos derivadas del despliegue militar en el mar Caribe sur que ya se materializó en el hundimiento de cuatro presuntas narco lanchas y 14 muertos.

El propósito de esa drástica medida, informada durante una reunión al más alto nivel político es que cada "ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque". Venezuela, aseguró, "saldrá adelante otra vez” ante “cualquier escenario que se presente".

El anuncio pareció ser una respuesta a las alusiones de Donald Trump a la situación creada cerca de aguas territoriales venezolanas durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidos. "Recientemente, hemos comenzado a utilizar el poder supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas y las redes de narcotráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro", dijo el multimillonario republicano. "A todo terrorista que contrabandee drogas tóxicas a Estados Unidos les advertimos que los borraremos del mapa", agregó. Sus colegas de Brasil y Colombia, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro, expresaron fuertes críticas a la política de la Casa Blanca hacia Caracas en el mismo foro de la ONU.

De acuerdo con la Constitución venezolana, podrá decretarse el estado de conmoción "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones".

La reunión del Comité Ejecutivo "busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, salvaguarda, garantía de la paz y de la integridad territorial". Según Maduro, el Palacio de Miraflores prepara otros decretos

El encuentro, transmitido por la televisión oficial, se realizó tras una marcha por Caracas convocada por el madurismo que incluyó la participación de militares y milicianos. "La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica, y el pueblo de los Estados Unidos y la opinión pública mundial lo saben", sostuvo el mandatario.