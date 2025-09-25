Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"

Varios países islámicos se comprometen a "cooperar" con Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Líderes y altos cargos de ocho países árabes e islámicos expresaron este martes su deseo de "cooperar" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, tras una cumbre entre EEUU y estas naciones miembros de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI). La cumbre, celebrada el lunes en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y convocada por Trump, contó con la presencia de jefes de Estado como el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el rey de Jordania, Abdalá II; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; o el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

Asimismo, también participaron el primer ministro de Pakistán, Mohamed Shehbaz Sharif; el primer ministro de Egipto, Mustafa Madbuli; el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdalá bin Zayed Al Nahyan; y el jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, de acuerdo con un comunicado conjunto publicado este martes. Durante la reunión, estos países expresaron "su compromiso de cooperar con el presidente Trump y destacaron la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra y abrir horizontes para una paz justa y duradera".