Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu, a Hamás: "Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"

Decenas de delegaciones han abandonado la Asamblea de la ONU al llegar el primer ministro de Israel, que fue recibido entre abucheos

España se ausentó del discurso para marcar distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo

Una columna de humo durante un bombardeo de Israel sobre Gaza. / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

