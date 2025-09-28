En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Polonia cierra su espacio aéreo e inicia maniobras "preventivas" tras los últimos ataques de Rusia a Ucrania, que han dejado al menos cuatro muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski dice que Rusia lanzó 500 drones y 40 misiles contra Ucrania en un ataque nocturno
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado. "Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales. Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó.
Al menos cuatro muertos en Kiev en un ataque nocturno ruso con drones
Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas como resultado de un ataque nocturno ruso contra Kiev, según informó este domingo el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko. "Tenemos información preliminar de tres muertes, incluida una niña de 12 años a la que mataron los rusos", escribió en Telegram, para agregar más tarde que se había encontrado otro cuerpo y que hay conocimiento de "cuatro víctimas" mortales. Se ha confirmado que al menos diez personas han resultado heridas en los ataques, aunque los servicios de emergencia siguen recibiendo llamadas sobre nuevos heridos, dijo Tkachenko.
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo e inicia maniobras aéreas "preventivas" por ataques rusos
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población". Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.
Rusia asegura que no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha subrayado este sábado desde la Asamblea General de la ONU que su país no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN, pero ha advertido de que habrá una "respuesta" a cualquier "agresión". Lavrov ha resaltado que Rusia nunca envía drones ni misiles a países de la OTAN para atacar objetivos civiles, en referencia a los recientes incidentes fronterizos en países como Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca o Noruega. "Nunca atacamos objetivos civiles. Los incidentes ocurren, pero nunca disparamos directamente al cielo ni apuntamos nuestros drones y misiles a países europeos o de la OTAN", ha argumentado. Los drones "que supuestamente fueron descubiertos en territorio polaco" tienen un alcance menor que la distancia de ese territorio a la frontera ruso-polaca, enfatizó el ministro, ha subrayado. "Si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto", la parte rusa ofrecería inmediatamente una reunión, pero "nadie quiere nunca discutir los hechos".
Zelenski afirma que Rusia está poniendo a prueba a Europa con incidentes híbridos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que con los recientes incidentes con drones Rusia está poniendo a prueba a Europa y sostuvo que este mes, cuando 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco, eran originalmente 92 las aeronaves no tripuladas que se dirigían hacia la frontera, aunque Ucrania derribó el resto. "92 drones se dirigían hacia Polonia. Los interceptamos sobre territorio ucraniano, 19 alcanzaron su espacio aéreo (de Polonia)", escribió en sus redes sociales. "Italia podría ser la próxima", advirtió y señaló que los incidentes en Noruega, Dinamarca, Polonia y los países bálticos -donde en las últimas semanas se han detectado intrusiones de drones sin identificar y de aeronaves rusas, en el caso de Estonia- indican que el presidente ruso, Vladímir Putin, está poniendo a prueba las defensas europeas.
Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo"
Rusia no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo" sobre Ucrania, aseguró este sábado el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir ante la ONU. "Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo", declaró el jefe de la diplomacia rusa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Lavrov, Europa "está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia". Mientas Rusia, afirmó, busca resolver las "causas originales" del conflicto y garantizar su seguridad.
Zelenski afirma que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con provocar cortes de suministro eléctrico en Ucrania, incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa. "Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente", dijo en una rueda de prensa, en declaraciones citadas por el diario ucraniano 'Ukrainska Pravda'.
Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, según Zelenski
El Gobierno ucraniano está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, según afirmó este sábado el presidente Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. "Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.
Hallan fragmentos de un dron en una reserva natural de Estonia
Los fragmentos de un dron han sido hallados este sábado en una reserva natural en el suroeste de Estonia, en un suceso que está siendo investigado por las autoridades y que se produce apenas una semana después de que el país báltico denunciase una violación de su espacio aéreo por aviones rusos. De acuerdo con la cadena pública ERR, un residente de la zona encontró el fragmento en la Reserva Natural de Luitemaa, en la comarca de Pärnu, y según informaciones preliminares pudo ser arrastrado por las olas hasta la playa.
Rusia se hace con el control de otras tres localidades en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado la toma de dos localidades de la provincia ucraniana de Donetsk y una tercera en la de Dnipropetrovsk, en medio de sus esfuerzos por lograr avances territoriales en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladímir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado tomar las localidades de Derilovo y Maiskoe, en Donetsk, y de Stepovoe, en Dnipropetrovsk.
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Un pueblo de Castellón ofrece alquileres desde 200 € en siete pisos nuevos para luchar contra la despoblación
- Benicàssim modifica suelo para alzar un nuevo hotel
- España, el país con más parados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló
- Tensión en Jérica: un toro embolado rompe el vallado y escapa del recinto taurino
- Sale a la luz el acuerdo millonario de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en caso de divorcio
- La Vall dice adiós a un ejemplo de solidaridad y altruismo: Teresa Pallardó, fundadora de Túpay