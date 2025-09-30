Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu

Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás

Una sala en el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza

Una sala en el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

