Global Sumud Flotilla
La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
El ministro Albares asegura que Bélgica, Australia o Brasil han pedido a España que el buque enviado atienda a sus ciudadanos en caso de asalto militar israelí
Italia va a mandar un ultimátum a los miembros de la Flotilla para que abandonen y se refugien en su navío
Son horas de máxima tensión entre la tripulación de la Global Sumud Flotilla mientras se acercan a Gaza, de la que solo les separan tres días de navegación y algo más de 300 kilómetros. Prevén que Israel esté a punto de asaltarles en alta mar, en las próximas horas. Son cerca de 40 barcos en los que viajan más de 300 personas, entre políticos, activistas, actores o sindicalistas, de ellos 50 españoles. Su única duda es cuánta violencia usará el ejército israelí contra ellos. En 2010, soldados israelíes mataron a tiros a 10 activistas que se defendían con palos del abordaje.
Por ello, la Global Sumud Flotilla clama contra la lentitud del barco que ordenó enviar Pedro Sánchez para escoltarles y realizar tareas de salvamento en caso necesario. El Buque de Acción Marítima Furor P-46 partió del puerto de Cartagena el pasado miércoles. "La fragata española sigue navegando a una velocidad de crucero -12 nudos- que es a media máquina de su capacidad máxima -23 nudos- y no alcanzará a la flotilla hasta este miércoles al mediodía, en el mejor de los casos", se lee en un comunicado enviado por la organización a los medios. "Podría llegar tarde, cuando Israel haya vuelto a cometer otro acto de piratería en aguas internacionales ante la pasividad de los gobiernos, que no han ofrecido una protección 'a priori' ni con garantías ni a tiempo", ha advertido.
Aseguran que se acercan al punto de las 150 millas náuticas (277 kilómetros) donde Israel ya asaltó a otras flotillas.
Presión desde Italia para que abandonen
Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ha informado que la fragata naval italiana Alpino que sigue a la Global Sumud Flotilla emitirá una última llamada por radio ofreciendo a las participantes la "oportunidad" de abandonar la navegación y regresar a la costa antes de llegar a la "zona crítica".
La fragata de la Marina italiana se ha ofrecido a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no quiera continuar antes de que se llegue a esas 150 millas de las costa. Ahora están a 180 millas náuticas. La última llamada será la noche del 1 de octubre alrededor de la 01.00 de la madrugada.
La primera ministra, Giorgia Meloni, ha instado a la Global Sumud Flotilla a que detenga su avance hacia Gaza, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un plan de paz de 20 puntos que da "esperanza" para que las partes lleguen a un acuerdo para "poner fin a la guerra".
"Es un intento de desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica que los gobiernos no han asumido, a pesar de que es su silencio y complicidad lo que ha conducido a este escenario", lamentan desde la Flotilla. "Esto es cobardía disfrazada de diplomacia".
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha querido valorar la decisión italiana, pero ha asegurado que la de Italia y la de España son posiciones distintas de gobiernos distintos. "Nosotros tomamos nuestras decisiones de forma autónoma", ha dicho en una entrevista con RNE. "La fragata tiene una misión muy clara: una misión de asistencia a nuestros ciudadanos españoles", además de los de Bélgica, Australia, Brasil, que también han pedido ayuda, ha subrayado.
Acusados de estar organizados por Hamás
Según las últimas informaciones, la intención de la Armada israelí es reunir a los tripulantes en un gran barco militar para deportarlos y hundir o remolcar, dependiendo del caso, a los barcos de la Flotilla. Los ministros radicales han asegurado que a los detenidos se les aplicará la máxima dureza.
En las últimas horas, el Gobierno de Tel Aviv ha intensificado su campaña de comunicación asegurando que Hamás está detrás de la organización de la Flotilla. Asegura que han "descubierto documentos oficiales de Hamás en la Franja de Gaza" que "por primera vez demuestran el "involucramiento directo de Hamás" en la financiación y ejecución de la Global Sumud Flotilla a Gaza".
En la Flotilla hay 50 participantes españoles, distribuidos en 13 barcos. La mayoría están en el barco Sirius. Del total de la flotilla, 6 barcos portan bandera del Estado español.
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Desactivada la alerta roja en Castellón: las localidades que ya han confirmado que vuelven las clases
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa
- Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
- Boom' de tarjetas ciudadanas en Castelló. Aumentan un 54% en solo un mes
- Cierran las visitas a las Coves de Sant Josep hasta nuevo aviso en la Vall tras caer 103 litros