Kurdo, la voz extremeña embarcada en la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

Técnico de sonido y profesor interino de Historia, el activista extremeño José Luis, conocido como 'Kurdo', se ha embarcado en una misión internacional con el objetivo de visibilizar la situación de Palestina, exigir respuestas a los gobiernos y reclamar la apertura de un corredor humanitario permanente. Viaja junto a voluntarios de los cinco continentes en la Flotilla de la Libertad, la llamada Global Sumud, una expedición de 47 navíos que ya ha recorrido más de dos tercios del trayecto y espera alcanzar la Franja en dos o tres días.

Su barco, el Meteque, partió desde Barcelona el 31 de agosto y ahora mismo se encuentra a medio camino entre la isla girega de Creta y las costas de Gaza, a unas 290 millas náuticas. Viajan con provisiones limitadas, ya que la mayoría son embarcaciones pequeñas, de unos veinte metros de eslora pero por encima de la ayuda humanitaria, llevan esperanza "a una población desesperada, que lleva dos años sufriendo bombardeos diarios, destrucción de hospitales, ataques a viviendas y campamentos de un Estado criminal como Israel", lamenta Kurdo.

Un colectivo comprometido

En la Flotilla hay toda clase de roles: tripulación, periodistas, abogados, comunicadores... Son entre 35 y 45 personas por buque, todas ellas con la firme convicción de revertir la situación del pueblo palestino tras el bloqueo de la mayoría de vías humanitarias hacia los territorios afectados. "Estoy convencido de que el futuro de la humanidad se juega allí. Si permitimos este genocidio, entraremos en un terreno muy peligroso", asegura.

Una de las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad. / Cedida

José Luis se unió a partir de una expedición realizada en junio, conocida como la Marcha Global a Gaza, una iniciativa internacional liderada por civiles que marcharon desde Egipto hasta el cruce fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza. La mayoría de sus participantes continuaron trabajando en lo que hoy es la Flotilla Global Sumud. Kurdo tomó la decisión porque le pareció "la única manera de actuar, de hacer algo distinto, ante algo inconcebible: el asesinato de tantísimas personas. Y aunque seamos unos pocos barcos frente a un ejército poderoso, estamos ayudando a que más gente se organice y salga a la calle".

Los ataques en alta mar

Durante esta larga y díficil traesía, que ya suma un mes, las embarcaciones han sido víctimas de averías —tuvieron que parar en Mallorca, Túnez, o Sicilia para reparar navíos o reorganizar a los participantes— y un ataque con drones hace tres días cerca de Creta, junto con detonaciones, interferencias en las comunicaciones y bombardeo de sustancias químicas. "A un barco le dañaron el mástil, a otro las velas. Fue una noche espantosa... Nos pusimos los chalecos salvavidas y nos preparamos para lo peor porque en el mar todo es más peligroso al estar completamente expuestos, y de noche más todavía".

Por eso, Kurdo cuenta que están preparados para todo tipo de situaciones, y son los capitanes quienes les han enseñado los protocolos para cualquier emergencia. Aunque admite que hay momentos de miedo, "nos apoyamos mutuamente. No podemos dejar que nos paralice. Sentimos el respaldo de mucha gente, de nuestras familias, amistades y desconocidos que nos mandan mensajes de apoyo".

Un viaje que transforma

Habla como extremeño y como padre cuando dice sentir que está en el lugar donde debe estar. Este viaje le está cambiando la manera de "estar" en el mundo. A pesar de que nunca había navegado, ha lidiado con 'el mal de mar' y durante estos casi treinta días, ha hecho guardias para dormir, cocinado, navegado y limpiado, participando en todas las tareas que requiere la misión.

"Lo hacemos desde la solidaridad y el cariño, sabiendo que la población de Gaza espera nuestra llegada. Pienso también en el futuro de mis hijos y en el de la humanidad. Si aceptamos genocidios como este, el mundo irá por caminos terribles. Después de este puede venir otro, y al final puede tocarnos a nosotros", asegura.

Reclamaciones

Kurdo espera que esta iniciativa siga generando movilización social y, en este sentido, se refiere a las manifestaciones masivas que se han producido recientemente para exigir solidaridad con Palestina y el fin del genocidio. También reclama una respuesta de la comunidad internacional que incluya sanciones, boicot económico, cese comercial y el aislamiento de Israel en competiciones deportivas o Eurovisión.

El barco en el que viaja el extremeño Kurdo / Cedida

En este sentido, critica el "lamentable" papel de la Unión Europea en el conflicto: "Esto no es una guerra, es una masacre. Desde el principio Bruselas se alineó con Israel y solo ahora, tras dos años, empieza tímidamente a reconocer que la única salida es la descolonización de los territorios ocupados. La solución de los dos estados parece inviable, pero en cualquier caso quienes deben decidir son los palestinos, que son los originarios de esta tierra colonizada", concluye.

A bordo del Meteque, con la previsión de llegar a la Franja esta semana, y entre el vaivén de las olas y la incertidumbre del mar, Kurdo y el resto de voluntarios mantienen la firme convicción de llevar no solo ayuda, sino un mensaje de esperanza. Mientras navegan hacia Gaza, su travesía se convierte en un recordatorio de que la acción colectiva puede marcar la diferencia.