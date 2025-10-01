ES NOTICIA
Alemania
Cierran el Oktoberfest de Múnich por "una alerta de explosivos verificada"
Se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones
EFE
Múnich
El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por "una alerta de explosivos verificada", según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter.
Según los medios, se sospecha que esta alerta pueda estar relacionada con un incidente registrado en el norte de la capital bávara y en el que se escucharon explosiones, ruidos similares a disparos, se reportó al menos un muerto y donde una vivienda unifamiliar ardió en llamas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- Boom' de tarjetas ciudadanas en Castelló. Aumentan un 54% en solo un mes
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- “No puedo ni salir de casa y vivo con miedo cada lluvia”: Desesperación ante las inundaciones en Moncofa
- Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado