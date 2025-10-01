Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski denuncia que la central nuclear de Zaporiyia sufre el "apagón" más prolongado hasta la fecha
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes que la central nuclear de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y considerada la mayor de Europa, lleva siete días consecutivos sin suministro eléctrico externo".
"Actualmente, sufre el apagón más prolongado hasta la fecha: siete días sin suministro eléctrico y las redes eléctricas destruidas por los bombardeos. Es importante que el mundo sea consciente de las posibles consecuencias. Esperamos una respuesta adecuada", ha señalado a través de su perfil en la red social X.
Los drones rusos
El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, señaló este martes que con acciones como las violaciones del espacio aéreo europeo con drones Rusia busca alterar a la Alianza sin entrar en una guerra directa. En una conferencia organizada en Bruselas por el centro de estudios Atlantic Council, el diplomático consideró que Moscú en la actualidad intenta "no cruzar una línea que arrastre a Estados Unidos y sus aliados a una guerra, pero también intenta ser alteradora y presentar una amenaza asimétrica".
Asesinan a tres militares
La inteligencia militar ucraniana (GUR) informó este martes de una operación especial dentro de Rusia que se saldó con el asesinato de tres militares de la Guardia Nacional Rusa. Según dice el GUR en un escueto comunicado, la operación se llevó a cabo el 27 de septiembre en la localidad de Tambukán de la región de Stavropol del Cáucaso Norte.
81 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 81 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 74 de los aparatos abatidos las pasada noche fueron destruidos en cuatro regiones limítrofes con Ucrania, mientras que los otros siete fueron derribados en la región de Volgogrado, a más de 140 kilómetros de la frontera ucraniana.
Un "punto de inflexión"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido este martes junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a tomar medidas decisivas para llegar a un "punto de inflexión" en el conflicto en Ucrania, en un momento en el que Bruselas plantea nuevas sanciones contra Rusia, usar los bienes rusos congelados y lanzar proyectos de defensa para proteger el flanco oriental de la UE. Lea aquí toda la información.
La UE debe inspirarse en Ucrania para tener 'un muro antidrones' sostenible,según Francia
Francia se mostró a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de 'un muro antidrones' contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es "financieramente sostenible", defendieron este lunes fuentes del Elíseo.
"La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa", señalaron las mismas fuentes.
Rusia anuncia la toma de segunda localidad en un día en dirección al bastión de Sloviansk
Las fuerzas rusas tomaron este lunes la localidad de Zarichne, a unos 25 kilómetros al nordeste de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, la segunda conquista anunciada este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En el sector del frente de Krani Liman las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Kírovsk (nombre ruso de Zarichne) de la república popular de Donetsk", indicó el mando ruso en Telegram.
El enviado del Trump para Ucrania confirma el aval de EEUU a Ucrania para realizar ataques de largo alcance contra Rusia
Keith Kellogg, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania, ha confirmado que este ha dado su visto bueno a los ataques de largo alcance que las Fuerzas Armadas ucranianas han estado lanzando en los últimos meses sobre Rusia, el último de ellos este lunes de madrugada en Briansk. "La respuesta es sí. Hay que usar la capacidad de atacar a fondo. No existen los santuarios", ha dicho el enviado de Trump en una entrevista para Fox News, en la que ha matizado que no siempre estos ataques han contado con el aval del presidente estadounidense.
Misiles de largo alcance
El Kremlin se mostró este lunes cauteloso en su respuesta a la autorización de Estados Unidos a Ucrania para bombardear objetivos en Rusia con misiles de largo alcance bajo supervisión del Pentágono. "La pregunta es la siguiente: ¿quién puede lanzar estos misiles, incluso si salen desde el territorio del régimen de Kiev? ¿Sólo los ucranianos, o debería hacerlo el ejército estadounidense? ¿Quién asigna objetivos, los estadounidenses o los ucranianos?, etc", afirmó el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ataques ucranianos
El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un ataque con cuatro misiles que alcanzó la fábrica de ‘Elektrodetal’, situada en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, y que produce, entre otras cosas, conectores electrónicos para el Ejército ruso. Los misiles fueron lanzados desde 240 kilómetros del objetivo, según el Estado Mayor de Kiev.
