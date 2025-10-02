Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

Hamás dice que la intercepción israelí de la flotilla constituye un acto "de piratería y terrorismo marítimo"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería".

"La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.