¿Por qué protestan los jóvenes de Marruecos? Las claves de la movilización de Generación Z

Los jóvenes marroquíes han capitaneado la oleada de protestas, que desde el sábado, se repiten en Marruecos. Se hacen llamar GENZ212 (la Generación Z, más el prefijo telefónico del país) y se organizan a través de plataformas online con debates y votaciones. Reclaman mejor educación y sanidad, justicia social y acabar con la corrupción. Unas protestas que no han sido autorizadas por las autoridades y que se han saldado con centenares de detenidos. También en algunos puntos han terminado en disturbios e, incluso, con varios muertos.

Las protestas estallaron para reivindicar mejor educación y sanidad en el país. Denuncian largas esperas y que en casos de enfermedad grave, si no tienes dinero para recurrir a hospitales privados, es muy difícil recibir tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Marruecos cuenta con solo 7,7 profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes, según cifras de hace dos años. Esta organización recomienda 25 por cada 10.000. Estas últimas semanas se han repetido las protestas en hospitales del país, el detonante fue la muerte de ocho mujeres que estaban en la planta de maternidad del hospital de Agadir tras recibir dosis inferiores de analgésicos, según denunciaron los activistas y reportó la prensa local.

Los jóvenes marroquíes representan casi un cuarto de la población: 8,2 de los 48 millones de habitantes del país tiene entre 15 y 29 años. Son una de las generaciones con más estudiantes y títulos universitarios, pero a la vez una de las más golpeadas por el paro. Según cifras oficiales, el 36% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están en el paro. Además, más del 25% de los jóvenes marroquíes de la misma edad son ninis, ni estudian ni trabajan. En las protestas denuncian que no disponen de oportunidades laborales “dignas” en un mercado de trabajo marcado por la “precariedad”.

“No queremos el Mundial, la sanidad primero”, se coreó estos últimos días en las manifestaciones. El dinero en grandes infraestructuras para acoger grandes competiciones deportivas, como la Copa del Mundo de fútbol en 2030, es una crítica recurrente. En Marruecos se están renovando seis estadios y está previsto construir uno con capacidad para 115.000 espectadores. Se desconoce la suma total destinada y la parte de capital privado o público, pero entre los jóvenes, critican que es un tema de prioridades y que hay regiones que necesitan más inversiones en infraestructuras básicas. También consideran que hay que “acabar con la corrupción”. Según un estudio realizado en 2023 por el 'think tank' Moroccan Institute for Policy Analysis, prácticamente la mitad de los encuestados declaró “no estar satisfecho” en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. También señalaba que el 83% de los encuestados sostiene que el soborno está generalizado en país.

Esta generación Z, se organiza a través de la aplicación Discord, que sirve de punto de encuentro para poder crear foros, debates e incluso reuniones con miles de personas. Esta plataforma usada habitualmente por 'gamers' también permite el anonimato. Al final de cada día convocan a todos los seguidores del canal, más de 150.000, a unirse a los pódcasts, como asambleas virtuales abiertas para debatir sobre cómo organizarse y cómo abordar las reivindicaciones. También publican encuestas en la que la gente puede decir si quiere continuar o no con las protestas al día siguiente.