Investigación
Una de las víctimas de los ataques a la sinagoga de Mánchester murió por disparos de la Policía
EFE
Londres
Una de las dos víctimas mortales del atentado terrorista ocurrido el jueves contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra) murió por disparos de agentes, confirmó este viernes la Policía.
