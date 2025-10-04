Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel y Hamás acarician un acuerdo de paz diseñado por Trump

Cientos de personas marchan por el barrio de Lavapiés (Madrid) por Gaza: "Ni un respiro al sionismo"

Cientos de personas han recorrido durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo".

Los manifestantes han ido acercándose a la plaza de Lavapiés a las 21.00 horas acompañados por banderas palestinas y kufiyas, para después comenzar su marcha por calle de Argumosa, tras encender un fumígeno ante la entrada de una famosa cadena de supermercados, acusados por los manifestantes de "complicidad" y "apoyo al genocidio contra Palestina".