Plan de paz
Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.
“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.
El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.
