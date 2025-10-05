Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel y Hamás acarician un acuerdo de paz diseñado por Trump

Más de 100.000 manifestantes exigen en Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes

Más de 100.000 personas han salido este sábado a las calles de Tel Aviv para exigir el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en el enclave palestino mediante un acuerdo.

"No tenemos el privilegio de descansar. Las protestas son importantes", ha declarado frente a los manifestantes el antiguo rehén Gadi Mozes, de 80 años, entregado por las milicias gazatíes en enero en el marco del último acuerdo de alto el fuego. "Salid a la calle en cualquier sitio en el que estéis en el que podáis tener influencia", ha añadido.