Guerra en Oriente Próximo, en directo | Ada Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"

Jordi Coronas (ERC) reclama la acción de los gobiernos ante "tanta injusticia" de Israel

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas ha pedido este domingo por la noche, a su llegada a Barcelona tras ser deportado de Israel, "la implicación de los gobiernos" para frenar "tanto dolor y tanta injusticia" infringida por "el Estado fascista" israelí.

Arropado por dirigentes de ERC como Oriol Junqueras o Elisenda Alamany, Coronas ha explicado que han vivido "el fascismo" en primera persona y que han estado "secuestrados" por el Estado israelí, que no ha "respetado" sus derechos.

Con todo, ha insistido, eso "no es lo importante", porque "lo prioritario" es detener "el genocidio" que sufren los palestinos.