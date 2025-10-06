Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Ada Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"

El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud ha aterrizado en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes

Ver galería

El concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / EP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents