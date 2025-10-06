Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Los ataques de Ucrania dejan sin electricidad a casi 40.000 personas en Bélgorod
Las autoridades rusas han estimado este domingo en cerca de 40.000 los residentes de la región de Bélgorod que se han quedado sin suministro eléctrico a causa de los ataques nocturnos del Ejército ucraniano.
"Tenemos cortes de energía significativos en siete municipios, y casi 40.000 residentes se encuentran actualmente sin electricidad", ha indicado en su canal de Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, tras mantener una reunión con altos cargos de Emergencias y del Ministerio del Interior.
Rusia anuncia la "liberación" de la localidad de Kuzminovka
El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo la toma de la localidad de Kuzminovka en el marco de la ofensiva hacia occidente en el este de Ucrania, concretamente en la provincia de Donetsk.
"Unidades del Grupo Sur han liberado la localidad de Kuzminovka en la República Popular de Donetsk como resultado de las acciones activas y decididas", ha publicado el Ministerio en su cuenta en Telegram.
La UE destaca el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en Ucrania
La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha puesto de manifiesto este domingo el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en el este de Ucrania y ha criticado los recientes ataques contra civiles.
"Rusia está ocultando el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructura ucraniana", ha afirmado Kallas en su cuenta en la red social X en referencia a ataques como el del sábado contra una estación de tren ucraniana.
"Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario: vamos a terminar el próximo paquete de sanciones y a garantizar la financiación y la entrega de armas. Rusia no va a parar hasta que sea obligada a ello", ha añadido.
La lluvia y el frío ponen a prueba a los soldados en Ucrania
El clima cada vez más frío y lluvioso en Ucrania complica las operaciones militares, ya que reduce la eficacia de los drones, expone a la infantería al enemigo y dificulta la logística en caminos embarrados, tanto para las fuerzas rusas como para las ucranianas.
Esto podría dificultar los avances de las tropas rusas, aunque es poco probable que las detenga por completo, ya que seguirán manteniendo una alta presión en el frente durante el otoño e invierno, aprovechando su superioridad numérica y los ataques constantes de infantería, según varias fuentes consultadas por EFE.
Rusia derriba 32 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche de este sábado al domingo 32 drones de ala fija sobre el territorio del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en las regiones de Bélgorod y Briansk, ambas fronterizas con Ucrania: en cada una de ellas fueron interceptados y destruidos once aparatos no tripulados.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este domingo de nuevo "un alto el fuego en los cielos", después del último ataque combinado ruso con más de 50 misiles y unos 500 drones suicidas contra varias regiones del país que causaron al menos cinco muertos en Zaporiyia y Leópolis. "Hoy, los rusos nuevamente atacaron nuestra infraestructura: todo lo que garantiza la vida normal de nuestro pueblo. Necesitamos más protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para privar de sentido a este terror aéreo", señaló el mandatario en un mensaje en la red social X.
¿Qué consecuencias tendría que un país de la OTAN derribe un avión ruso sobre el Báltico?
Las últimas semanas han sido prolijas en incidentes aéreos en Europa del este. Numerosos drones rusos han invadido el espacio aéreo de Letonia y de Polonia, pero, ¿qué ocurriría si un país de la OTAN derriba un avión ruso sobre el Báltico? El periodista Marc Marginedas lo explica aquí.
Polonia y la OTAN activan sus cazas
Polonia y aliados de la OTAN activaron esta noche de nuevo la alerta ante el masivo ataque ruso contra Ucrania, como suele hacer habitualmente desde el inicio de la guerra en 2022, con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar.
Ataque masivo
Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y golpeó con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la occidental de Leópolis, donde parte de la metrópolis se quedó sin electricidad y se registraron varios incendios. El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania informó que en Zaporiyia murió una persona como consecuencia del ataque combinado nocturno de las fuerzas rusas, que lanzaron drones y bombas aéreas guiadas la noche de este sábado al domingo.
Ucrania denuncia un muerto y 30 heridos en un ataque ruso a una estación de tren en el este del país
El Gobierno de Ucrania ha denunciado que al menos una persona ha muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, que ha alcanzado a varios vagones de un ferrocarril.
El fallecido, confirmado esta tarde, se trata de un hombre de 71 años cuyos restos mortales han sido encontrados en uno de los vagones alcanzados.
