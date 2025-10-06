Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE destaca el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en Ucrania

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha puesto de manifiesto este domingo el "fracaso" de la ofensiva de verano de Rusia en el este de Ucrania y ha criticado los recientes ataques contra civiles.

"Rusia está ocultando el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructura ucraniana", ha afirmado Kallas en su cuenta en la red social X en referencia a ataques como el del sábado contra una estación de tren ucraniana.

"Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario: vamos a terminar el próximo paquete de sanciones y a garantizar la financiación y la entrega de armas. Rusia no va a parar hasta que sea obligada a ello", ha añadido.