El secretario de Transporte de Trump sugiere que el cierre del Gobierno puede comprometer la seguridad aérea a partir del domingo

La seguridad aérea de Estados Unidos puede verse comprometida a partir del domingo a consecuencia del cierre parcial del Gobierno. Así lo ha asegurado el secretario de Transporte de Donald Trump, Sean Duffy, que en unas polémicas declaraciones este lunes ha sugerido que los controladores aéreos pueden llegar a sus trascendentales trabajos más estresados o cansados después del domingo, cuando el gobierno se quedará sin dinero para garantizar sus sueldos.

Los más de 13.000 controladores aéreos de EEUU son parte del personal de infraestructuras críticas que se considera indispensable y que, durante un cierre como el que se inició en EEUU, deben seguir trabajando, aunque ven diferido el cobro de su salario hasta que el Congreso logre un acuerdo para financiar las operaciones de la Administración.

En una rueda de prensa en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), Duffy ha dicho que inicialmente el Gobierno ha encontrado la manera de pagar los sueldos de los controladores hasta el domingo, día 12, pero después es cuando cree que puede haber problemas.

“Van estar pensando en cómo pagar las facturas a las vez que están controlando el espacio aéreo y eso no me gusta”, ha dicho Duffy. “Queremos que dejen sus problemas personales en la puerta cuando entrar en una torre o unas instalaciones”.

El secretario de Transporte también ha asegurado que algunos controladores le han dicho que tendrán que coger trabajos “como conductores de Uber” para ganar “el dinero extra para pagar las facturas” y ha avisado de que llegarán a las torres de control “cansados, exhaustos”.

Duffy ha dicho que ya ha empezado a notarse un “ligero ascenso” en el número de controladores aéreos que están llamando al trabajo y declarándose enfermos. Aunque no ha facilitado números específicos, el titular de Transportes ha dicho que si ese fenómeno sigue incrementándose puede haber retrasos.

A principios de 2019 el alto número de controladores aéreos que llamaron declarándose enfermos y los problemas que sus ausencias plantearon al tráfico aéreo en EEUU fueron uno de los factores que que ayudaron a poner fin al cierre parcial de Gobierno entonces, que se inició en diciembre de 2018 y duró 35 días. En algunos aeropuertos se limitaron los vuelos y en otros hubo considerables retrasos y cancelaciones.

Aquellos problemas fueron considerados por la Casa Blanca, también gobernada entonces por Trump, como un catalizador para buscar un acuerdo que permitió volver a "abrir" el Gobierno.

En su rueda de prensa Duffy también ha dicho que el domingo se acabarán los fondos para un programa que da subsidios que garantizan servicio aéreo a comunidades pequeñas.