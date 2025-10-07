Guerra en Oriente Próximo, en directo | Llegan a España otros 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian torturas

Llegan a España otros 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian torturas

Un segundo grupo de 27 activistas españoles de la flotilla Global Sumud interceptada por Israel llegó este lunes a España en diversos vuelos y coincidieron en denunciar el mal trato recibido e incluso que sufrieron torturas "de bajo impacto" tras su detención.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche en distintos grupos desde Atenas a bordo de vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

Queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.