Macron, dispuesto a "asumir sus responsabilidades" mientras crecen las peticiones de dimisión

En el último año, la política en Francia se ha ido desintegrando poco a poco hasta llegar a un punto, aparentemente, de no retorno. Es difícil encontrar a alguien en el arco parlamentario que no señale a Emmanuel Macron como el principal responsable de esta crisis histórica que atraviesa el país. En la calle, el sentimiento no es muy distinto; el 70% de los franceses creen que el presidente debería dimitir.

En lo que va año, Francia ha tenido a tres primeros ministros, dos de los cuales han batido récords de brevedad en el cargo. Ninguno ha conseguido resolver la difícil ecuación de formar un gobierno estable capaz de aprobar reformas y presupuestos sin recurrir al artículo 49.3, mecanismo constitucional que permite al Ejecuvio aprobar por decreto leyes sin la preceptiva votación parlamentaria, o sin caer en una moción de censura, sumiendo al país a una inestabilidad constante.

La dimisión de Sébastien Lecornu de este lunes ha hecho que el presidente pierda los pocos apoyos que le quedaban --si es que le quedaba alguno--, multiplicando las voces que reclaman su salida. A las ya conocidas críticas de La Francia Insumisa y de Regrupación Nacional, que exigen que el presidente se retire "lo antes posible", se han sumado las de Édouard Philippe, quien fue primer ministro entre 2017 y 2020. Este martes, Philippe ha sido contundente con el que fuera su jefe y le ha pedido públicamente que adelante las elecciones presidenciales una vez aprobados los presupuestos.

"No estoy en absoluto del lado de los insumisos. (...) No estoy a favor de su dimisión inmediata y brutal", afirmó para los micrófonos de RTL. "No vamos a prolongar durante 18 meses más lo que hemos vivido durante los últimos seis meses; es demasiado tiempo (...) El anuncio de elecciones presidenciales anticipadas para principios de 2026 "daría a todos un poco más de visibilidad", insistió el ex primer ministro y candidato a las próximas elecciones presidenciales.

Burlas de la oposición

Estas declaraciones han generado burlas entre la oposición, desde donde insisten en que el campo presidencial "está hundido". "El ex primer ministro de Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le pide que dimita como presidente de la República. El macronismo se derrumba. Estamos impidiendo que arrastre a Francia consigo", afirmó la portavoz de Reagrupación Nacional, Laure Lavalette.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, también reaccionaba en redes sociales a la petición de Philippe con cierta ironía: "El rey está desnudo. Es hora de que Emmanuel Macron se marche y de que el pueblo soberano decida el futuro del país", escribió el diputado marsellés en X.

Más ambiguo en relación a la retirada de Macron se ha mostrado otro sus ex primeros ministros, Gabriel Attal, quien a pesar de "no entender las decisiones del presidente", se niega a unirse a quienes piden su renuncia o una elección anticipada.

Dos opciones

"El país no puede seguir así; nombrando a primeros ministros a cada moción de censura o a cada dimisión", criticaba un periodista durante una tertulia en FranceInfo. En las últimas horas, Francia navega entre preguntas y teorías sobre la decisión que tomará el presidente; si optará por disolver la Asamblea Nacional, por un gobierno técnico o por un gobierno de cohabitación con la izquierda.

Según fuentes del Palacio del Elíseo, el presidente afirmó en las últimas horas que, en caso de que el miércoles por la noche el primer ministro saliente no haya alcanzado un acuerdo, "asumirá sus responsabilidades". Algunos interpretan en estas palabras como una señal de que el país se acerca cada vez más a unas elecciones legislativas adelantadas, especialmente, después de que el presidente haya recibido este martes por la tarde a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y su homólogo en el Senado, Gérard Larcher. Según el artículo 12 de la Constitución, el jefe de Estado debe consultar a los presidentes de ambas cámaras si desea disolver la Asamblea Nacional.

Sin embargo, también ha cobrado fuerza la opción de un gobierno de cohabitación con la izquierda. El Partido Socialista ha dejado claro que no apoyaba la idea de la dimisión de Macron, como sugería Philippe, pero sí a la cohabitación. "Queremos la cohabitación" con un gobierno "sin Los Republicanos, sin La Francia Insumisa", afirmó el portavoz del Partido Socialista, Romain Eskenazi. Ese ejecutivo deberá estar compuesto únicamente por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés y Place Publique para evitar de nuevo una moción de censura.

No sería la primera vez que Francia adopta este modelo de gobierno, ya ocurrió con François Mitterrand y Jacques Chirac entre 1986 y 1988, más tarde con Mitterrand y Édouard Balladur entre 1993 y 1995, y nuevamente en 1997, con Chirac y Lionel Jospin.