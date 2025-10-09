Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida

El Ejército israelí se dispone para cualquier escenario en Gaza

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este jueves al Ejército que prepare "defensas sólidas" y esté listo para cualquier escenario de cara a la aplicación del alto el fuego pactado entre el grupo islamista Hamás e Israel esta noche.

"Durante una evaluación de la situación realizada durante la noche, el Jefe del Estado Mayor ordenó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la retaguardia, que prepararan defensas sólidas y estuvieran listas para cualquier escenario", recogió un comunicado de las fuerzas armadas.

Zamir también ordenó a las fuerzas armadas que se preparen para el proceso para retornar los 48 rehenes aún cautivos en Gaza a territorio israelí. Según las autoridades nacionales, unos 20 siguen con vida.