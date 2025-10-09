Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El previsible nuevo primer ministro de República Checa reafirma que "no habrá dinero para armas en Ucrania"

El vencedor de las pasadas elecciones legislativas checas y previsible nuevo primer ministro, Andrej Babis, ha reafirmado este miércoles la postura que ha venido defendido en campaña y ha dicho que "no habrá dinero para armas en Ucrania".

"No daremos a Ucrania ni una sola corona de nuestro presupuesto para armas", ha afirmado quien ya fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y que en estas elecciones logró cerca del 37 por ciento de los votos, a los que sumará lo logrado por otros dos fuerzas de la ultraderecha euroescéptica checa para formar gobierno.