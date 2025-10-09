Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Tres muertos a causa del ataque de un misil ucraniano contra un polideportivo en Rusia

Soldados rusos cargan sus armas para disparar contra posiciones ucranianas.

Soldados rusos cargan sus armas para disparar contra posiciones ucranianas. / AP

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

