Países europeos y árabes abordan en París una posible fuerza internacional de estabilización para Gaza

París ha acogido este jueves una cumbre internacional para abordar el escenario posbélico en Gaza, donde los países citados buscaron dar un nuevo paso en los esfuerzos para poner fin a la guerra, apoyándose en la idea del despliegue de una fuerza internacional de estabilización temporal en el territorio.

A la reunión, liderada por el presidente Emmanuel Macron y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, acudieron los titulares de Exteriores de Alemania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Jordania, Qatar, Reino Unido, Turquía, y España, representada por el ministro José Manuel Albares, así como la alta representante de la Unión Europea de Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas. Al encuentro también estaba prevista la asistencia del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pero a última hora canceló su viaje París.

Minutos antes del inicio de la reunión el presidente francés elogió la labor de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la mediación del acuerdo entre Israel y Hamás, aunque insistió que las "próximas horas son decisivas". Para el presidente galo, la única manera de garantizar la seguridad del territorio es mediante el desarme de Hamás y el despliegue de una "fuerza internacional" en Gaza. "Debe desplegarse una fuerza internacional de estabilización temporal en Gaza. Esta fuerza formará y equipará a las fuerzas de seguridad palestinas en Gaza en cooperación con Jordania y Egipto, a quienes agradezco su amplia experiencia en la materia.(...) La contribución de los países será crucial. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta fuerza internacional de estabilización y en los elementos de su formación", continuó Macron.

Durante la cita, los participantes volvieron a poner sobre la mesa el deseo de crear dicha misión internacional de estabilización en Gaza, con el objetivo de otorgar las responsabilidades de la seguridad del enclave a una Autoridad Palestina reformada para sustituir a las fuerzas israelíes y desarmar a Hamás.

Las prioridades

Para Albares, la prioridad es alcanzar un alto el fuego total y iniciar los trabajos de ayuda humanitaria: "Lo que en estos momentos es urgente es alcanzar un alto el fuego que dé paso a la liberación incondicional de todos los rehenes. A la liberación también de detenidos palestinos y a la entrada masiva de ayuda humanitaria que pueda poner fin a esta hambruna inducida", afirmó el ministro, minutos antes de reunirse con sus homólogos.

El español también quiso matizar la posible participación de España en una misión militar, asegurando que el Estado español "todavía está muy lejos" de participar en una eventual acción de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, como ha plantea Francia, aunque tampoco cerró la puerta. "Estamos muy lejos todavía de eso. Ni siquiera está planteado algo así. España siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro, como por ejemplo en Oriente Próximo. Participamos en FINUL (fuerza de la ONU destacada en el sur del Líbano)", afirmó.

A su juicio, la única manera de garantizar la seguridad en Oriente Próximo pasa por "un Estado palestino realista y viable que tenga bajo una única autoridad palestina a Gaza y Cisjordania, conectadas por un corredor con una salida al mar y un puerto en Gaza y su capital en Jerusalén Este".

Israel critica duramente la cumbre de París

La cumbre de París es una continuación de la Conferencia de la ONU sobre la Cuestión de Palestina que se celebró el pasado mes de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General, donde varios países, incluyendo Francia, reconocieron oficialmente el Estado palestino. Esta nueva reunión fue organizada días antes de conocerse el acuerdo que se alcanzó el miércoles por la noche, pero aun así, el encuentro no ha sido bien acogido por el Gobierno israelí, quien lo tildó de "innecesario y perjudicial" en un momento tan delicado de las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás.

Este es "otro intento del presidente Macron de desviar la atención de sus problemas internos en detrimento de Israel", afirmó el ministro de exteriores israelí, Gideon Saar, refiriéndose a la actual crisis política que atraviesa el país galo.