Guerra en Oriente Próximo, en directo | El acuerdo de paz entre Israel y Hamás entra en vigor tras aprobarlo el Gobierno de Netanyahu

Las autoridades de Gaza piden evitar las zonas con presencia militar israelí

Los equipos de Defensa Civil de la Franja de Gaza han instado en la madrugada de este viernes a todos los gazatíes "a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación" hasta que sea oficial la retirada del Ejército israelí del enclave palestino.

"Estimados ciudadanos de la Franja de Gaza, especialmente residentes de la ciudad de Gaza: les instamos a no acercarse ni regresar a las zonas donde estaban presentes las fuerzas de ocupación, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes y este haya sido confirmado por las autoridades competentes", han explicado en un comunicado del que se ha hecho eco el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, han exhortado a la población a "respetar las normas por su propia seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y las autoridades de campo".