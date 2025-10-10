Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | El acuerdo de paz entre Israel y Hamás entra en vigor tras aprobarlo el Gobierno de Netanyahu

La organización islamista confirmó su aval tras haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto de que la "guerra ha terminado por completo" en Gaza

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Lucía Feijoo Viera

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

