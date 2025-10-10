Macron apura el plazo para nombrar a un nuevo primer ministro para una Francia ingobernable

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estableció el miércoles un margen de 48 horas para nombrar a un nuevo primer ministro. Este viernes se acaba el plazo y los franceses miran con preocupación al Palacio del Elíseo.

Macron quiere aprovechar hasta el último minuto, antes de nombrar a un jefe del Ejecutivo. Por ello, a las 14.30 horas está previsto que se reúna con los líderes de las principales fuerzas políticas, a excepción de La Francia Insumisa y Reagrupación Nacional, que no han sido invitados. Se espera que el encuentro dure varias horas, puesto que acudirán 17 líderes, pero existen varias teorías sobre cuándo el presidente anunciará su alternativa al Gobierno de Sébastien Lecornu.

Algunos creen que será antes de la reunión, y que este encuentro en el Palacio del Elíseo se enfocará en explicar a las fuerzas presentes, la decisión del presidente. Otros, sin embargo, apuestan por que el anuncio se produzca al final de la jornada, tras una última ronda de consultas.

A diferencia de otra ocasiones, esta vez no hay una quiniela de posibles candidatos al Palacio de Matignon. El jueves empezó a sonar el nombre de Jean-Louis Borloo, pero el propio implicado lo desmintió. Sobre la mesa se mantienen varias opciones; nombrar a un sucesor de Lecornu o un gobierno técnico. Otra opción aún más rocambolesca es renombrar a Lecornu, sin embargo, en su última entrevista llevada a cabo el miércoles para France 2 declinó la oferta: "Soy un monje-soldado. Esta noche, mi misión ha terminado", afirmó.

¿Qué opción elegirá Macron?

Después de la disolución de la Asamblea Nacional, y como consecuencia el adelanto de las elecciones legislativas en 2024, el Parlamento francés quedó más fracturado, sumiendo al país en una completa ingobernabilidad.

Desde entonces, Francia ha navegado en la inestabilidad, sumando tan solo en el último año tres primeros ministros. Ahora, el país se pregunta si tiene sentido nombrar a un cuarto, quien lo más probable es que vuelva a ser censurado, como ya han dejado claro La Francia Insumisa y Reagrupación Nacional.

Es por eso que la idea de un gobierno técnico sigue en el aire. Para Lecornu esta opción sigue siendo viable, y en su última entrevista pública, expresó su convicción de que el próximo gabinete debería estar "completamente desvinculado de las ambiciones presidenciales". Un claro dardo a el exministro del Interior Bruno Retailleau, a quien muchos señalan como el causante de esta nueva crisis política.

Este gobierno de tecnócratas no incluiría ninguna figura política, sino expertos que permitirán mantener la estabilidad del país y aprobar los impopulares, pero necesarios, presupuestos de 2026. Este ejecutivo tampoco estaría exento de sufrir una moción de censura, aunque al no tener bandera política sería una alternativa más convincente para todo el arco político.

Otra alternativa es un primer ministro de izquierdas, pero el presidente lo ha rechazado hasta en tres ocasiones. Esta opción, como las otras, no esta libre de riesgo. La extrema derecha ya ha dicho que censurará toda opción que venga de Macron hasta que no disuelva la Asamblea Nacional.

Por el lado de la izquierda, socialistas, ecologistas y comunistas insisten al presidente a que nombre a un primer ministro de izquierdas. "Si los macronistas no quieren que se disuelva el gobierno, solo tengo una solución: la cohabitación", advirtió Marine Tondelier, secretaria nacional de los Ecologistas. En este caso, Bernard Cazeneuve ha sido el candidato a primer ministro que ha sonado en otras ocasiones y que ha sido rechazado reiteradamente por el Palacio del Elíseo.