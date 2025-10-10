Trump asistirá en Egipto a una cumbre de líderes mundiales sobre Gaza

El presidente de EEUU, Donald Trump, planea celebrar una cumbre de líderes mundiales sobre Gaza durante su visita a Egipto la próxima semana, según cuatro fuentes con conocimiento del tema, informa el portal Axios. La cumbre pretende dar relevancia a la visita de Trump, anunciada este jueves, y generar mayor apoyo internacional el plan de paz para Gaza, todavía marcado por dificultades. La cumbre coincidiría con la liberación de los rehenes por parte de Hamás. Entre los flecos pendientes para la negociación figuran la futura gobernanza, quien se responsabilizaría de la seguridad y quien de la reconstrucción tras la guerra.

Según las fuentes consultadas por Axios, la cumbre está siendo organizada por el presidente egipcio Abdul Fattah al-Sisi, quien ya ha enviado invitaciones a varios líderes europeos y árabes.

Se espera la participación de líderes o ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia, según las fuentes.

Sin Netanyahu

Por el momento, no está previsto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asista a la cumbre, según un funcionario estadounidense. De esa manera, se intenta fortalecer el carácter de cumbre del encuentro internacional. Funcionarios estadounidenses confirmaron los planes de Trump de asistir a la cumbre, pero la Casa Blanca declinó hacer comentarios a Axios.

Reunión con los rehenes

Lo previsto es que Trump llegue a Israel el lunes por la mañana, hora local, pronuncie un discurso ante la Knéset y se reúna con las familias de los rehenes. El lunes por la tarde, Trump viajará a Egipto para reunirse con Sisi y participar en una ceremonia de firma junto con los demás garantes del acuerdo de paz de Gaza: Egipto, Qatar y Turquía. La cumbre de líderes probablemente tendrá lugar el martes por la mañana, pero podría aplazarse, según las fuentes. Será en Sharm el-Sheikh, donde se llevaron a cabo las negociaciones del acuerdo, zona más segura para un encuentro de este nivel.

El momento exacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció este jueves que "intentaría" viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza entre Israel y Hamás. Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo entre el Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el grupo palestino "puso fin a la guerra en Gaza" y conducirá a una paz más amplia. Ante esa tregua, Trump deseaba asistir a un reconocimiento internacional de ese proceso de paz en el que ha sido protagonista. "Intentaré viajar" a Egipto, dijo. "Intentaremos llegar allí y estamos trabajando en el momento exacto" para hacerlo, declaró.

Histórico discurso ante la Knéset

Trump indicó que las autoridades israelíes le habían pedido que hablara ante la Knéset (el Parlamento israelí) y sostuvo: "Dí mi consentimiento". "Esta es la primera vez que un presidente hace esto, lo que lo hace muy interesante", afirmó. Tres jefes de Estado estadounidenses se han dirigido a una sesión plenaria de la Knéset: Jimmy Carter, en 1979, Bill Clinton, en 1994, y George W. Bush, en 2008. Trump desea participar directamente en el diseño del proceso del "desarme" de Hamás y presionar para una "retirada" rápida de tropas en una próxima fase del acuerdo de Gaza.