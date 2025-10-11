Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Cruz Roja insta a una liberación segura y digna de rehenes y detenidos tras alto el fuego

La liberación de rehenes y detenidos que debe producirse tras el alto el fuego firmado entre Hamás e Israel debe realizarse de forma segura y digna, subrayó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), actor clave en estas operaciones, ya preparado para su participación.

"Los equipos de CICR en Israel, Gaza y Cisjordania apoyarán su aplicación ayudando a reunir a los rehenes y detenidos con sus familias, y también estamos preparados para ayudar en la devolución de restos humanos, de modo que las familias puedan llorar a sus seres queridos con dignidad", destacó en un comunicado la presidenta de la organización, Mirjana Sopljaric.