Guerra en Oriente Próximo, en directo | Tel Aviv se despierta expectante ante la liberación de los rehenes en Gaza

Está previsto que tenga lugar una ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz sobre Gaza, a la que asistirán líderes políticos como Donald Trump o Pedro Sánchez

Israelíes celebran antes de la liberación programada de rehenes retenidos por Hamás, en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel.

Israelíes celebran antes de la liberación programada de rehenes retenidos por Hamás, en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel. / STRINGER / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

