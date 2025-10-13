Prisión de La Santé
Sarkozy entrará el día 21 de octubre en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007
EFE
París
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este luens fuentes judiciales a varios medios franceses.
Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall
- El Gobierno acelera las obras de la antigua N-340 en Vinaròs y anuncia nuevas afecciones al tráfico