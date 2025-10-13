Sánchez y Trump se saludan por primera vez en la cumbre de Egipto por la paz en Oriente Próximo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado por primera vez al presidente español, Pedro Sánchez, durante la recepción protocolaria en la cumbre para la paz en Gaza. Trump ha ido estrechando la mano de la veintena larga de líderes internacionales que han acudido al balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.

Ambos han sonreído para la fotografía en el que ha sido su primer saludo desde que Trump llegar por segunda vez a la presidencia el pasado mes de enero. El saludo ha sido más corto que el dedicado a algunos de los jefes de Estado o de Gobierno presentes en la ceremonia.

Sánchez participa en Egipto en la cumbre sobre el Plan de Paz para Oriente Próximo, que intenta consolidar el acuerdo de alto el fuego ya en vigor entre Israel y Hamás. El presidente ha sido invitado por los Gobiernos de Egipto y de Estados Unidos. Donald Trump oficializa en el balneario de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo, la firma de un acuerdo con Egipto, Catar y Turquía para comprometerse a un plan de estabilización de la Franja de Gaza, tras dos años de guerra de destrucción entre Israel y Hamás.

Sánchez y el resto de la veintena de líderes mundiales han sido invitados a modo de testigos. “La firma solo estará en manos de los mediadores. Son ellos los que la han redactado y todos los demás países venimos a acompañar, a celebrar este momento, este alto el fuego”, ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante la prensa nacional e internacional del balneario de Sharm el Sheij, en Egipto, sede del encuentro.

Los asistentes a la cumbre

A lo largo de la mañana, Hamás y la Yihad Islámica han lidearado a todos los rehenes israelíes que mantenían secuestrados con vida en Gaza, e Israel ha comenzado la liberación de cerca de 2.000 presos palestinos, la mayoría civiles sin cargos. También ha permitido la entrada de centenares de camiones con comidas y medicinas. Es la primera fase de una hoja de ruta de 20 puntos que debería culminar en la reconstrucción de Gaza, un gobierno transitorio de tecnócratas supervisados por Estados Unidos y, eventualmente, un Estado palestino.

El Gobierno de España considera, en todo caso, que las causas abiertas contra Israel por presunto genocidio y crímenes de guerra en Gaza deben seguir su curso, en paralelo al proceso de paz. “Desde luego las responsabilidades están ahí y eso no va a variar. Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia precisamente basado en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de del Genocidio, también una investigación de la Corte Penal Internacional, y de la propia Fiscalía española. Todo eso va a continuar”, ha respondido el jefe de la diplomacia a preguntas de los periodistas nacionales e internacionales presentes en la cumbre de Egipto. “Pero hoy, aquí, en Sharm el Sheij, estamos todos unidos con la esperanza de que pueda haber una paz definitiva”.

Acuden, además del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Por parte de los países árabes e islámicos están el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el rey Abdalá II de Jordania, entre otros. Por parte de Naciones Unidas ha acudido el secretario general, António Guterres. La Unión Europea está representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

También ha habido delegaciones de Alemania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Pakistán, Indonesia, Japón, Azerbaiyán, Armenia, Hungría, India, El Salvador, Chipre, Grecia, Bahréin y Kuwait, Canadá o Irán. Israel y Hamás no han acudido al encuentro.

La hoja de ruta para Gaza

El presidente de Estados Unidos ha llegado a Egipto tras darse un baño de masas en Israel. En su primera visita a este país en este mandato, se ha dirigido al Parlamento israelí en Jerusalén, y se ha reunido con familiares de los rehenes liberados por las milicias palestinas. “Hamás va a ser desarmado y la seguridad de Israel no será amenazada de ninguna manera”, ha prometido Donald Trump en la Kneset israelí.

Es la primera fase de una hoja de ruta para la paz pergeñada por Estados Unidos e Israel con la participación de los países árabes pero sin la de los palestinos. Incluye la entrada de comida y medicinas en Gaza y la liberación de cerca de 2.000 presos palestinos.

En fases posteriores se reconstruirá Gaza, con dinero de países afines y, más adelante, se creará una suerte de protectorado de transición, dirigido por tecnócratas palestinos y con un “Consejo de Paz” presidido por Donald Trump. Más adelante, podría transferirse el poder de la Franja al representante legítimo del pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina, si se cumplen ciertas condiciones aún no especificadas.

Será el Pentágono el que supervisará el transcurso de las distintas etapas de esta hoja de ruta a través de un “Centro de Coordinación Civil-Militar” para el que Estados Unidos enviará a 200 soldados y en el que podrían participar mandos de otros países como Catar, Egipto o Turquía.