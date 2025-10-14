Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Trump, Egipto, Catar y Turquía firman el fin de la guerra en la Franja de Gaza

Hamás libera los 20 rehenes vivos e Israel entrega a los palestinos del listado acordado

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

