Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

El futuro de Gaza, a merced de Trump y Netanyahu

La fase de las certezas ha terminado; la fase del desasosiego está a punto de comenzar. En una jornada de júbilo a ambos lados de la devastada Franja de Gaza, israelíes y palestinos han cumplido con sus primeras obligaciones para preservar el alto el fuego e implementar el estadio inicial del plan de Donald Trump para devolver la calma a la región tras más de dos años de violencia atroz. Hamás ha devuelto a la veintena de rehenes que seguían con vida en el enclave, así como los primeros cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, mientras Israel iniciaba la liberación centenares de prisioneros palestinos, muchos de ellos detenidos sin cargos en los últimos meses. El intercambio ha servido para evidenciar la predisposición de las partes para cumplir con esta primera fase, en la que ambos tienen intereses de peso, pero lo verdaderamente complicado comenzará a partir de ahora. Para empezar Hamás se he desprendido de la única carta de negociación que le quedaba (los rehenes), por lo que el futuro del alto el fuego dependerá en gran medida de Israel y los garantes del acuerdo, con Estados Unidos a la cabeza. Lea aquí la noticia completa.