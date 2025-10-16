Guerra en Oriente Próximo, en directo | Miles de personas se manifiestan en toda España contra el genocidio en Gaza

Cargas en Barcelona

La Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra ha cargado este miércoles cerca de las 20.20 horas contra algunos manifestantes por Palestina, y ha iniciado un "carrusel" por las calles cercanas al consulado de Israel con el objetivo de disuadirlos. Los agentes han bajado de las furgonetas en diversas ocasiones y han usado su defensa para dispersar a la multitud, que todavía pertenece ante el consulado cantando proclamas contra la policía catalana y el "estado genocida de Israel". También han usado el gas pimienta contra algunos de los encapuchados, que están colocando contenedores en algunas de las carreteras para barrar el paso a los agentes.